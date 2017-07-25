Новый президент Индии официально вступил в должность

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июл — РИА Новости. Новый президент Индии Рам Натх Ковинд, избранный 17 июля, во вторник принес присягу и официально вступил в должность.
Церемонию вел председатель верховного суда Джагдиш Сингх Кехар, который в определенный момент церемонии — "обмен креслами", когда избранный и уходящий президент меняются местами, формально на несколько секунд считался исполняющим обязанности президента страны. После торжественной клятвы Ковинд обратился с речью к собравшимся — депутатам обеих палат парламента и высокопоставленным гостям, в том числе представителям иностранных дипмиссий.
Рам Натх Ковинд одержал уверенную победу на выборах президента страны 17 июля, набрав 65,65% голосов коллегии выборщиков (состоит из депутатов центрального и региональных парламентов). Ковинд был выдвинут кандидатом в президенты правящим Национальным демократическим альянсом, ведущую роль в котором играет партия премьер-министра Нарендры Моди Бхаратия Джаната Парти.
Президент Индии является главой государства и верховным главнокомандующим ВС страны. Формально конституция Индии допускает существенную роль президента в управлении страной, но в действительности он выполняет преимущественно представительские функции, тогда как страной руководит глава правительства.