На Тайване из-за взорвавшейся батарейки в телефоне эвакуировали поезд

ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. Скоростной поезд на Тайване эвакуировали после того, как в чемодане одного из пассажиров взорвалась телефонная батарея, пишет агентство CNA.

Как сообщило Тайваньское управление железных дорог (TRA), инцидент произошел в понедельник вечером в поезде, следующем из города Тайдун в Шулинь.

Согласно поступившим сообщениям, после взрыва вагон заполнился дымом и находящихся в нем пассажиров оперативно перевели в другой вагон, после чего поезд остановился на станции в населенном пункте Фэнлинь и был отбуксирован в специальное место для экстренной эвакуации.

По данным TRA, в результате инцидента никто не пострадал, информации о причине взрыва батареи также не поступало.