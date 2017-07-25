Израиль согласился снять видеокамеры со входов на Храмовую гору

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июл — РИА Новости. В Израиле решил убрать со входов на иерусалимскую Храмовую гору видеокамеры, вызвавшие массовые протесты арабо-мусульманской общины, передает новостной интернет-ресурс "Уай-нет".
В опубликованном ночью решении форума ключевых израильских министров говорится о замене металлоискателей на некую систему интеллектуального контроля и отдельно не упоминаются видеокамеры, которые смонтировали у входов на третью по значимости святыню ислама.
Отказ от металлоискателей и видеокамер может удовлетворить арабо-мусульманскую общину, которая бойкотировала новые меры безопасности, отказываясь подниматься к мечетям Храмовой горы и устраивая прямо на иерусалимских улицах многотысячные молитвы, регулярно перераставшие в стычки с полицией.
Ссылаясь на неназванных участников дискуссии, издание пишет, что на решение повлияла история с охранником израильского посольства в Иордании. Его вместе с остальным персоналом пришлось вывозить на родину после того, как он, отбиваясь от нападения, застрелил двоих местных жителей. После суток интенсивных переговоров и американского посредничества власти соседней страны дали согласие на выезд охранника.
Иордания, чей король Абдалла II имеет статус хранителя святынь Иерусалима, играет ключевую роль в урегулировании ситуации вокруг Храмовой горы.