Израиль согласился снять видеокамеры со входов на Храмовую гору

Мечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Архивное фото

Мечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Архивное фото

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июл — РИА Новости. В Израиле решил убрать со входов на иерусалимскую Храмовую гору видеокамеры, вызвавшие массовые протесты арабо-мусульманской общины, передает новостной интернет-ресурс "Уай-нет".

Если информация подтвердится, то речь идет о демонтаже всей системы контроля, появившейся в ответ на недавнее убийство в этом районе Старого города двух израильских полицейских. Трое боевиков, в которых опознали арабов-израильтян, использовали территорию святыни для вооруженного нападения и попытались там же скрыться от преследования.

В опубликованном ночью решении форума ключевых израильских министров говорится о замене металлоискателей на некую систему интеллектуального контроля и отдельно не упоминаются видеокамеры, которые смонтировали у входов на третью по значимости святыню ислама.

© РИА Новости / Антон Сктрипунов Мусульмане в Иерусалиме протестуют проттв установки металлодетекторов при входе на Храмовую гору. © РИА Новости / Антон Сктрипунов Мусульмане в Иерусалиме протестуют проттв установки металлодетекторов при входе на Храмовую гору.

Отказ от металлоискателей и видеокамер может удовлетворить арабо-мусульманскую общину, которая бойкотировала новые меры безопасности, отказываясь подниматься к мечетям Храмовой горы и устраивая прямо на иерусалимских улицах многотысячные молитвы, регулярно перераставшие в стычки с полицией.

По данным "Уай-нет", против демонтажа системы голосовали министры образования Нафтали Беннетт, юстиции Айелет Шакед и Зеев Элькин, который совмещает посты министра экологии и министра по делам Иерусалима.

Ссылаясь на неназванных участников дискуссии, издание пишет, что на решение повлияла история с охранником израильского посольства в Иордании. Его вместе с остальным персоналом пришлось вывозить на родину после того, как он, отбиваясь от нападения, застрелил двоих местных жителей. После суток интенсивных переговоров и американского посредничества власти соседней страны дали согласие на выезд охранника.

Иордания, чей король Абдалла II имеет статус хранителя святынь Иерусалима, играет ключевую роль в урегулировании ситуации вокруг Храмовой горы.