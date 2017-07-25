Диалог в Брюсселе: Турция и ЕС попробуют снизить напряженность в отношениях

АНКАРА, 25 июл — РИА Новости. Открытие новых глав переговоров о вступлении Турции в Евросоюз имеет жизненно важное значение для восстановления отношений между Анкарой и Брюсселем, заявил министр Турции по делам ЕС Омер Челик.

Евросоюз и Турция во вторник проведут в Брюсселе встречу на министерском уровне, чтобы обсудить общую повестку и попытаться снизить напряженность в отношениях, возникшую, в частности, на фоне задержаний в Турции представителей академической среды, журналистов и оппозиционных политиков.

В заседании примут участие глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и турецкий министр по делам ЕС Омер Челик.

"Открытие новых разделов переговоров имеет решающее значение для восстановления отношений между Турцией и ЕС. В частности, это 23-я глава, посвященная судебной системе и основным правам, и 24-я, по юстиции, свободе и безопасности. Они являются критическими с точки зрения переговорного процесса и должны быть открыты как можно скорее", — заявил Челик в интервью портал сайту AB Haber.

Он добавил, что открытие этих глав в числе некоторых других было заблокировано по запросу Кипра.

"Учитывая то, что произошло в последний раз на переговорах по Кипру, я думаю, что ЕС должен открыть эти главы, оказывая давление на греков-киприотов. Настало время исправить эту ошибку", — отметил Челик.

Он добавил, что наиболее важной проблемой в отношениях между Турцией и ЕС в последнее время стало отсутствие диалога и доверия.

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте прошлого года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

Европарламент 6 июля принял резолюцию по Турции, которая призывает страны Евросоюза и Еврокомиссию незамедлительно приостановить переговоры с Анкарой о присоединении страны к ЕС, если ее власти не внесут надлежащие изменения в конституционную реформу.