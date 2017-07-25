Силовики более 40 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Украинские силовики более 40 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил во вторник журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 42 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 14 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — заявил представитель командования ДНР.