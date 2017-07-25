Госдеп не комментирует вопрос о согласии на назначение Антонова послом

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Представитель госдепа США сообщил РИА Новости, что внешнеполитическое ведомство не комментирует вопрос выдачи агремана на назначение Анатолия Антонова послом РФ в США.

При этом дипломат отметил, что запрос страной агремана перед официальным назначением нового посла является стандартной практикой.

"Это стандартная практика — запрашивать агреман у страны перед тем, как публично объявлять о намерении назначить нового посла в зарубежную столицу. Мы не обсуждаем детали этого процесса", — сообщил собеседник агентства.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль вскоре объявит имя дипломата, который заменит закончившего свою миссию посла РФ в США Сергея Кисляка.

Кисляк 23 июля прибыл в РФ. Ранее пресс-секретарь посольства Николай Лахонин сообщил РИА Новости, что Кисляк закончил свою миссию в Вашингтоне, его обязанности до приезда нового посла будет исполнять советник-посланник Денис Гончар.

Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что комитет Государственной Думы по международным делам поддержал кандидатуру замглавы МИД РФ Антонова на должность нового главы российской дипмиссии в Вашингтоне.

Американская сторона также планирует сменить своего посла Джона Теффта в Москве. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе внес кандидатуру Джона Хантсмана на должность посла в России. Теперь его кандидатуру должен утвердить сенат США. Власти РФ уже дали предварительное согласие (агреман) на работу Хантсмана в Москве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал американского дипломата "высоким профессионалом".