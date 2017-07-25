США рассматривают возможность отправки оружия на Украину, сообщили СМИ

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки оружия участвующим в военной операции в Донбассе украинским вооруженным силам, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.
Спецпредставитель США по Украине отметил, что "это вопрос дальнейших обсуждений и решений", он не берется прогнозировать, когда он может быть решен.
Ранее зампред объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва заявил, что министерство обороны США продолжает изучать вопрос о поставках летальных видов вооружения Украине.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.