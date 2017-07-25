Эрдоган ответил на опасения США по поводу покупки Турцией С-400

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал позицию США по поводу возможной сделки Анкары и Москвы по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Турецкий лидер отметил, что не понимает озабоченность Вашингтона.

На прошлой неделе гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал журналистам, что Москва и Анкара решили технические вопросы по контракту о поставках С-400. По его словам, окончательное решение должны принять правительства двух стран.

Чемезов также заявил, что Россия не намерена локализовывать производство С-400 в Турции.

"Речь идет об очень серьезных технологиях. Нельзя взять и построить в поле предприятие по производству такой техники. Должны быть соответствующие квалифицированные кадры, технологическая школа. На все это потребовалось бы несколько десятков лет", — отметил глава "Ростеха".

Позиция Эрдогана

Комментируя планы о закупках российского оружия, Эрдоган заявил, что каждая страна должна принимать меры для обеспечения своей безопасности.

"С какой стороны эти меры можно обеспечить — туда и делаются шаги. Сколько раз мы говорили с Америкой, но там не получилось, поэтому, хотим мы этого или нет, начали строить планы насчет С-400", — отметил турецкий лидер.

Он пояснил, что российские и турецкие ведомства сейчас находятся в стадии переговоров, и выразил уверенность, что Анкара "сделает этот шаг".

Эрдоган также выразил недоумение по поводу того, что США проявили обеспокоенность по поводу возможной покупки С-400, хотя Вашингтон не обращает внимание на приобретение Турцией другого оружия.

Позиция Пентагона

Турция является членом НАТО и союзником США. Поэтому планы Анкары о покупке российских ракетных комплексов вызвали недовольство Вашингтона.

Накануне глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд выразил беспокойство по поводу возможной сделки. Особую тревогу у генерала вызвали сообщения СМИ о том, что С-400 якобы уже поставлены в Турцию.

"Были сообщения в СМИ, которые оказались не верны. Они не покупали у России системы противовоздушной обороны С-400, а если бы они сделали это, это бы вызвало обеспокоенность. Но они не сделали этого", — ответил Данфорд на вопрос, считают ли США проблемой покупку Турцией российских систем ПВО.

В свою очередь, представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что Турция должна объяснить свое намерение купить российские зенитно-ракетные комплексы.

"Турция — союзник по НАТО, и один из основополагающих моментов в наших отношениях с любыми союзниками заключается в том, что мы бы хотели возможность совместимости вооружений", — сказал Дэвис.

"Что касается сообщений о покупке С-400 Турцией, то Турции нужно будет объяснить это", — добавил он.

Вместе с тем, на прошлой неделе глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что намерение Турции приобрести С-400 — ее суверенное решение.

Поражение для США

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что возможная сделка по поставкам С-400 говорит о том, что США проигрывают конкуренцию с Россией.

"Аналог этой системы (С-400. — Прим. ред.) — американский комплекс Patriot PAC-3 — это новейшая версия американского ЗРК указанной марки. И победа в конкурентных преимуществах С-400 вызывает очень сильный мультипликативный эффект. Потому что Турция, страна НАТО, выбирает для своей противовоздушной и противоракетной обороны российскую систему. Это означает, что по уровню технологий и разработок в данной сфере мы опережаем США", — заявил Коротченко в эфире радио Sputnik, добавив, что Анкара берет "все лучшее, что есть на мировом рынке".

По словам эксперта, ведя переговоры с Москвой, Турция показала свою готовность самостоятельно решать вопросы своей безопасности, что может позволить себе не каждая страна НАТО. При этом Коротченко назвал позицию главы Пентагона, который назвал планы Турции "суверенным решением", вполне объяснимой.

Что такое С-400

"Глава Пентагона выступил как политик. Но это только заявление, и оно не означает, что США приветствуют эту сделку. Конечно, нет — она бьет по геополитическим и финансовым интересам США. Что касается заявлений, которые звучали из объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, то там — люди, которые не привыкли утруждать себя политесами. Они говорят прямо — им не нравится то, что российская система С-400 будет состоять на вооружении страны-члена НАТО, потому что это влияние, это показатель конкурентных преимуществ России", — подчеркнул Коротченко.

С-400 (по кодификации США и НАТО — SA-21 Growler, буквально "Ворчун") — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Комплексы предназначены для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

С-400 были приняты на вооружение в апреле 2007 года.

Россия уже заключила контракт на поставку ЗРК С-400 в Китай. Кроме того, продолжаются переговоры с Турцией и Индией.