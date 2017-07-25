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В мире

Эрдоган ответил на опасения США по поводу покупки Турцией С-400

08:5125.07.2017
(обновлено: 09:00 25.07.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкКомплекс С-400. Архивное фотоКомплекс С-400. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал позицию США по поводу возможной сделки Анкары и Москвы по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Турецкий лидер отметил, что не понимает озабоченность Вашингтона.

Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф во время учений подразделений ракетного полка по выполнению задач боевого дежурства в Московской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Военный эксперт: покупка Турцией С-400 будет означать, что США проиграли РФ
На прошлой неделе гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал журналистам, что Москва и Анкара решили технические вопросы по контракту о поставках С-400. По его словам, окончательное решение должны принять правительства двух стран.

Чемезов также заявил, что Россия не намерена локализовывать производство С-400 в Турции.

"Речь идет об очень серьезных технологиях. Нельзя взять и построить в поле предприятие по производству такой техники. Должны быть соответствующие квалифицированные кадры, технологическая школа. На все это потребовалось бы несколько десятков лет", — отметил глава "Ростеха".

Позиция Эрдогана

Комментируя планы о закупках российского оружия, Эрдоган заявил, что каждая страна должна принимать меры для обеспечения своей безопасности.

Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Чемезов: Россия и Турция обговорили контракт по С-400, остался вопрос цены
"С какой стороны эти меры можно обеспечить — туда и делаются шаги. Сколько раз мы говорили с Америкой, но там не получилось, поэтому, хотим мы этого или нет, начали строить планы насчет С-400", — отметил турецкий лидер.

Он пояснил, что российские и турецкие ведомства сейчас находятся в стадии переговоров, и выразил уверенность, что Анкара "сделает этот шаг".

Эрдоган также выразил недоумение по поводу того, что США проявили обеспокоенность по поводу возможной покупки С-400, хотя Вашингтон не обращает внимание на приобретение Турцией другого оружия.

Позиция Пентагона

Турция является членом НАТО и союзником США. Поэтому планы Анкары о покупке российских ракетных комплексов вызвали недовольство Вашингтона.

Прибытие российского корабля в порт города Чжаньцзян для участия в учениях Морское взаимодействие-2016
© AP Photo / Xinhua /Zha Chunming
Военный эксперт: Россия получит образцы вооружения, аналогов которым нет
Накануне глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд выразил беспокойство по поводу возможной сделки. Особую тревогу у генерала вызвали сообщения СМИ о том, что С-400 якобы уже поставлены в Турцию.

"Были сообщения в СМИ, которые оказались не верны. Они не покупали у России системы противовоздушной обороны С-400, а если бы они сделали это, это бы вызвало обеспокоенность. Но они не сделали этого", — ответил Данфорд на вопрос, считают ли США проблемой покупку Турцией российских систем ПВО.

В свою очередь, представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что Турция должна объяснить свое намерение купить российские зенитно-ракетные комплексы.

"Турция — союзник по НАТО, и один из основополагающих моментов в наших отношениях с любыми союзниками заключается в том, что мы бы хотели возможность совместимости вооружений", — сказал Дэвис.

"Что касается сообщений о покупке С-400 Турцией, то Турции нужно будет объяснить это", — добавил он.

Вместе с тем, на прошлой неделе глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что намерение Турции приобрести С-400 — ее суверенное решение.

Поражение для США

Танк Т-90 участвует в специализированном показе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что возможная сделка по поставкам С-400 говорит о том, что США проигрывают конкуренцию с Россией.

"Аналог этой системы (С-400. — Прим. ред.) — американский комплекс Patriot PAC-3 — это новейшая версия американского ЗРК указанной марки. И победа в конкурентных преимуществах С-400 вызывает очень сильный мультипликативный эффект. Потому что Турция, страна НАТО, выбирает для своей противовоздушной и противоракетной обороны российскую систему. Это означает, что по уровню технологий и разработок в данной сфере мы опережаем США", — заявил Коротченко в эфире радио Sputnik, добавив, что Анкара берет "все лучшее, что есть на мировом рынке".

По словам эксперта, ведя переговоры с Москвой, Турция показала свою готовность самостоятельно решать вопросы своей безопасности, что может позволить себе не каждая страна НАТО. При этом Коротченко назвал позицию главы Пентагона, который назвал планы Турции "суверенным решением", вполне объяснимой.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами РФ. 19 июня 2017
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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"Глава Пентагона выступил как политик. Но это только заявление, и оно не означает, что США приветствуют эту сделку. Конечно, нет — она бьет по геополитическим и финансовым интересам США. Что касается заявлений, которые звучали из объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, то там — люди, которые не привыкли утруждать себя политесами. Они говорят прямо — им не нравится то, что российская система С-400 будет состоять на вооружении страны-члена НАТО, потому что это влияние, это показатель конкурентных преимуществ России", — подчеркнул Коротченко.

Что такое С-400

Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Контракт на поставку в Индию С-400 будет заключен в 2017 году, сообщили СМИ
С-400 (по кодификации США и НАТО — SA-21 Growler, буквально "Ворчун") — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Комплексы предназначены для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

С-400 были приняты на вооружение в апреле 2007 года.

Россия уже заключила контракт на поставку ЗРК С-400 в Китай. Кроме того, продолжаются переговоры с Турцией и Индией.

Начало боевого дежурства С-400 "Триумф" в Крыму
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЗенитный ракетный полк Южного военного округа, вооруженный системой С-400 "Триумф", 14 января заступил на боевое дежурство в Крыму.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Зенитный ракетный полк Южного военного округа, вооруженный системой С-400 "Триумф", 14 января заступил на боевое дежурство в Крыму.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка было пополнено современной системой ПВО С-400 "Триумф" в 2016 году.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка было пополнено современной системой ПВО С-400 "Триумф" в 2016 году.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЛичный состав полка успешно прошел переобучение и в августе прошлого года в рамках СКШУ "Кавказ-2016" состоялись тренировочные пуски ракет.Офицер координирует выдвижение систем С-400 Триумф на позиции
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Личный состав полка успешно прошел переобучение и в августе прошлого года в рамках СКШУ "Кавказ-2016" состоялись тренировочные пуски ракет.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкС-400 "Триумф" — российская зенитно-ракетная система большой и средней дальности. Она может вести огонь одновременно по 36 целям с наведением на них до 72 ракет.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
С-400 "Триумф" — российская зенитно-ракетная система большой и средней дальности. Она может вести огонь одновременно по 36 целям с наведением на них до 72 ракет.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДля гостей ракетчики провели экскурсию по воинской части с показом боевой техники.Выставка образцов вооружения на территории воинской части зенитного ракетного полка Южного военного округа
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Для гостей ракетчики провели экскурсию по воинской части с показом боевой техники.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТоржественный ритуал заступления на боевое дежурство дивизиона сопровождался обрядом освящения личного состава святой водой и молебном.Церемония освящения вооружения зенитного ракетного полка Южного военного округа (ЮВО)
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Торжественный ритуал заступления на боевое дежурство дивизиона сопровождался обрядом освящения личного состава святой водой и молебном.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанк"Триумф" обнаруживает цели на дальности до 600 километров. Ракеты запускаются вертикально, обстрел целей установка может вести по всем направлениям.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
"Триумф" обнаруживает цели на дальности до 600 километров. Ракеты запускаются вертикально, обстрел целей установка может вести по всем направлениям.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкС-400 также может использовать разные типы ракет для поражения разных целей.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
С-400 также может использовать разные типы ракет для поражения разных целей.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанк"Триумф" обеспечивает защиту от крылатых ракет, баллистических ракет, вертолетов, самолетов на высоте от нескольких метров до десятков километров.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф на выставке образцов вооружения на территории воинской части зенитного ракетного полка Южного военного округа
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
"Триумф" обеспечивает защиту от крылатых ракет, баллистических ракет, вертолетов, самолетов на высоте от нескольких метров до десятков километров.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкБоевое дежурство в Крыму будут нести одновременно системы С-300 и С-400.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство в Крыму будут нести одновременно системы С-300 и С-400.
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