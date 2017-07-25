Мужчина, напавший с ножницами на людей в пригороде Пекина, покончил с собой

ПЕКИН, 25 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Мужчина, напавший с ножницами на людей в пригороде Пекина, был обнаружен мертвым в понедельник, по версии правоохранительных органов, он покончил с собой, сообщается в заявлении полицейского отделения уезда Миюнь, где было совершено нападение.
Первоначально сообщалось, что злоумышленник задержан, однако полиция Пекина в понедельник объявила вознаграждение в 200 тысяч юаней (29,5 тысячи долларов) за помощь в розыске преступника, которым оказался 39-летний выходец из провинции Хэйлунцзян по имени Ван Шаньвэн.