Трамп назвал оружием лоббистов "фейковые новости" о нем в Washington Post

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предположил, что "фейковые новости" о нем в газете Washington Post являются "оружием лоббистов".

"Принадлежащая основателю Amazon газета Washington Post сфабриковала факты об окончании крупных, опасных, расточительных выплат мной сирийским повстанцам, которые борются с Асадом… Так много историй обо мне в Washington Post являются фейковыми", — написал в своем Twitter Трамп.

"Используется ли фейковая Washington Post как оружие лоббистов против конгресса для сдерживания политиков от того, чтобы они обратили внимание на не облагаемую налогами монополию Amazon?", — написал Трамп.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп решил прекратить программу Центрального разведывательного управления по вооружению и военной подготовке оппозиции в Сирии, выступающей против президента Башара Асада. Белый дом не подтвердил прекращение программы ЦРУ по подготовке сирийской оппозиции, а представитель ЦРУ отказался комментировать ситуацию.

Программа помощи сирийской оппозиции по линии ЦРУ осуществлялась в течение последних нескольких лет. О ее масштабах и результатах ведомство публично не сообщало. Параллельно с ней Пентагон проводит свою программу "помощи и подготовки" оппозиции в Сирии для борьбы с группировкой "Исламское государство"*.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин, комментируя информацию о возможном сворачивании США программы поддержки сирийской оппозиции, отметил ранее, что Москва приветствует любые шаги по разрядке напряженности на Ближнем Востоке.

* Террористическая организация, запрещенная в России.