Президент Венесуэлы потребовал объяснений слов главы ЦРУ о вмешательстве

МЕХИКО, 25 июл – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал пояснить недавние заявления директора ЦРУ о вмешательстве в дела южноамериканской страны.

Канал Telesur отмечает, что речь идет о словах Майка Помпео относительно консультаций с Колумбией и Мексикой по поводу действий для достижения "лучшего результата" для Венесуэлы, где с апреля не прекращаются массовые акции протеста против Мадуро, унесшие уже жизни 100 человек.

"Я требую, чтобы была внесена достаточная ясность в заявления директора ЦРУ, и требую от правительства президента Трампа, которое считает себя мировым правительством, чтобы они пояснили наглые, интервенционистские слова директора ЦРУ", — сказал Мадуро.

Ранее дипломатические ведомства Мексики и Колумбии, обвиненных Каракасом в причастности к подобным переговорам с ЦРУ, отвергли претензии со стороны Венесуэлы и заявили, что не планируют никаких действий против этой страны.

На 30 июля в Венесуэле намечены выборы в национальное учредительное собрание. Оно должно будет заняться реформированием конституции, проект которой предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве учредительного собрания должно приниматься не президентом, а на референдуме.

С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания.