Наводнение в китайской провинции Юньнань унесло жизни десяти человек

ПЕКИН, 25 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Проливные дожди и вызванные ими наводнения стали причиной гибели 10 человек в китайской провинции Юньнань, 1,2 тысячи жителей были срочно эвакуированы, сообщает телеканал CCTV.

Дожди в 45 уездах провинции не прекращаются с 19 июля, они привели к сильным наводнениям и сходу селей в некоторых районах.

Разгул стихии затронул почти 223 тысяч человек, разрушенными оказались 200 зданий, ещё 2,4 тысячи повреждены.

Прямой экономический ущерб уже превысил 270 миллионов юаней (около 40 миллионов долларов).