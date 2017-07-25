Маккейн вернется в конгресс после операции для голосования по санкциям

ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Сенатор-республиканец Джон Маккейн намерен вернуться в Вашингтон для работы над "важными законопроектами", в том числе по санкциям против России.

На прошлой неделе стало известно, что у 80-летнего Маккейна диагностирована одна из самых опасных опухолей мозга — глиобластома. Ему была сделана операция, однако политику требуется дальнейшее лечение.

"Сенатор Маккейн с нетерпением ожидает (своего) возвращения в сенат США завтра (во вторник), чтобы продолжить работу над важными законопроектами, включая реформу здравоохранения, оборонный бюджет и новые санкции против России, Ирана и Северной Кореи", — говорится в заявлении на сайте Маккейна.

В субботу республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса заявили, что согласовали текст законопроекта по санкциям против России, Ирана и КНДР. Во вторник в палате представителей пройдет по нему голосование, в случае утверждения он будет передан в сенат, а затем главе государства.

В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2". Документ уже вызвал серьезную обеспокоенность в ЕС.