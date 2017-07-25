"Арабская четверка" добавила в террористический список девять организаций

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет добавили в единый "террористический список" девять человек и девять организаций из-за предполагаемых связей с Катаром, сообщает саудовское агентство SPA.

Ранее четыре страны внесли в террористические списки 59 человек и 12 организаций за финансирование терроризма и получение поддержки из Катара. Арабские страны пообещали, что список людей и организаций, поддерживающих терроризм, будет обновляться.

Список пополнили организации из Ливии и Йемена, а также частные лица из Катара, Йемена и Кувейта, которые, по утверждению арабских государств, имеют связи с катарскими властями. Власти четырех стран обвиняют попавших в список лиц в оказании помощи террористическим группировкам "Джебхат ан-Нусра"* и "Аль-Каида"*.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

* Террористическая организация, запрещенная в России.