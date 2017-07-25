СК РФ расследует более 150 уголовных дел о военных преступлениях в Донбассе

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Более 150 уголовных дел о военных преступлениях на юго-востоке Украины находятся в производстве Следственного комитета России, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"В нашем управлении по расследованию преступлений с применением запрещенных средств и методов ведения войны более 150 дел по драматическим событиям на юго-востоке Украины. В рамках расследования этих дел 108 человек, в том числе 54 должностных лица вооруженных сил Украины, привлекаются нами к уголовной ответственности", — рассказала Петренко в интервью "Комсомольской правде".

Официальный представитель СК назвала эти цифры неокончательными, добавив, что следователям "предстоит разобрать еще множество эпизодов".

Петренко также сообщила, что в рамках расследования получены сведения о 116 погибших детях. По ее словам, российские следователи допросили более 136 тысяч человек в качестве свидетелей и потерпевших.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Один из форматов, в котором обсуждается урегулирование на Украине — "нормандский", с участием лидеров РФ, Франции, Германии и Украины.