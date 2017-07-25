СМИ: Израиль уберет металлоискатели у Храмовой горы

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июл — РИА Новости. Израильский военно-политический кабинет решил убрать со входов на иерусалимскую Храмовую гору металлоискатели, спровоцировавшие масштабные протесты местной арабо-мусульманской общины, передает интернет-сайт газеты "Гаарец".

Рамки металлоискателей, по данным издания, заменят видеокамеры, уже смонтированные у третьей по значимости святыни ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

"Израильский военно-политический кабинет решил убрать металлоискатели, установленные на входах на Храмовую гору в Иерусалиме. Они будут заменены видеокамерами", — сказано в публикации.

Пока неизвестно, удовлетворит ли уступка арабов-мусульман, которые требуют снять все средства контроля со входов на территорию святыни и обвиняют Израиль в попытке ограничить их права на Храмовую гору.

В последнее время палестинцы протестуют против установки Израилем металлоискателей у входов на иерусалимскую Храмовую гору, почитаемую как третья по значимости святыня ислама. Кульминацией протестов стала пятница, когда в стычках с полицией в Иерусалиме погибли четверо палестинцев. Всего за 10 дней обострения ситуации вокруг Храмовой горы пострадали около 900 палестинцев, подсчитал Красный полумесяц, выполняющий функции скорой помощи.

В пятницу вооруженный ножом палестинец проник в одно из еврейских поселений на Западном берегу и убил трех израильтян. Еще одна женщина была тяжело ранена. Свои действия террорист, оставивший запись в социальной сети, объяснил событиями вокруг Храмовой горы.

Установку металлоискателей и введение поголовных проверок палестинцы называют посягательством на святыню и попыткой ограничить там права мусульман. Отвергая обвинения в свой адрес, израильтяне напоминают, что ужесточение мер безопасности стало реакцией на убийство в этом районе двух полицейских, и обещают, что нововведения не изменят статус-кво Храмовой горы.