Мексика опровергла, что ведет работу с другими странами против Венесуэлы

МЕХИКО, 25 июл – РИА Новости. МИД Мексики выступил с понедельник с опровержением утверждений официального Каракаса, что страна вместе с другими государствами якобы ведет работу против Венесуэлы.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Самуэль Монкада заявил, что ЦРУ США вместе с Колумбией и Мексикой работают совместно с целью нанести вред Венесуэле.

"Мексика – страна, уважающая международное право, и не работает ни с какими странами в ущерб другим, а ее позиция относительно ситуации в Венесуэле была ясно представлена в распространенном коммюнике и на международных форумах, в которых она участвует", – говорится в заявлении МИД.

По сообщению ведомства, правительство Мексики вновь подчеркивает свою готовность содействовать дипломатическим путем и при строгом уважении суверенитета венесуэльского народа в поиске мирного и демократического решения серьезного кризиса, переживаемого Венесуэлой.

На 30 июля в Венесуэле намечены выборы в национальное учредительное собрание. Оно должно будет заняться реформированием конституции, проект которой предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве учредительного собрания должно приниматься не президентом, а на референдуме.

С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, общее число погибших в ходе протестов, по последним данным, достигло 100 человек.