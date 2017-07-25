Рисунок Трампа с очертаниями Нью-Йорка выставят на аукцион

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Рисунок с очертаниями Нью-Йорка президента США Дональда Трампа, который он нарисовал в 2005 году для благотворительной организации, будет выставлен на аукцион, стартовой ценой значится 9 тысяч долларов, сообщает издание Washington Examiner.
Trump NYC skyline sketch at auction, $9,000 minimum https://t.co/gcML8Uqs4Y pic.twitter.com/uDMBnlMFGb— Washington Examiner (@dcexaminer) 24 июля 2017 г.
Сообщается, что рисунок будет выставлен на аукционе Нейта Сандерса 27 июля. Рисунок представляет собой набросок черным маркером, он вставлен в золотую рамку и подписан Трампом.
Сообщается, что Трамп был одним из нескольких знаменитостей, которые предложили свои рисунки для благотворительного мероприятия в 2005 году.