"Нормандская четверка": минские договоренности надо полностью реализовать

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (307)

БЕРЛИН, 25 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Лидеры "нормандского формата" договорились, что минские договоренности необходимо реализовать в полном объеме, говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора в формате "четверки".

"Главы государств и правительств договорились, что политические, гуманитарные и экономические вопросы, а также аспекты безопасности минского комплекса мер необходимо реализовать в полном объеме. Они подчеркнули значение решений саммита в Париже (2 октября 2015 года) и Берлине (19 октября 2016 года)", — говорится в документе, распространенном ведомством канцлера.

Лидеры нормандского формата договорились также поддержать взаимные шаги сторон на Донбассе для возобновления экономических отношений, призвали к скорейшему обсуждению деталей. В заявлении также указано, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" состоится в августе, сами главы государств и правительств условились продолжать телефонные переговоры.

В заявлении указано, что "в начале телефонного разговора" в нем также приняли участие глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан и его заместитель Александр Хуг, которые "сообщили об актуальном положении в Донбассе, а также об особых вызовах перед Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Один из форматов, в котором обсуждается урегулирование на Украине, — "нормандский", с участием лидеров РФ, Франции, Германии и Украины.