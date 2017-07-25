Германия и Франция составили список районов Донбасса для разведения сил

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (307)

БЕРЛИН, 25 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. ФРГ и Франция в ходе телефонных переговоров в "нормандском формате" представили список районов Донбасса, в которых в первую очередь необходимо разведение сил и тяжелых вооружений, говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по итогам разговора "четверки".

"Разведение воинских частей и отведение тяжелого вооружения должно быть приоритетом… Главы государств и правительств обсуждали, прежде всего, значение отведения тяжелого вооружения и отведение частей в наиболее затронутых районах, Франция и Германия разработала их список", — говорится в заявлении, распространенном ведомством канцлера ФРГ.

Лидеры формата также поручили рабочей группе по безопасности трехсторонней контактной группы "определить и обозначить такие зоны в рамках следующего заседания 2 августа". Речь также шла о разведении сил в трех " пилотных зонах", о которых было принято рамочное решение на уровне трехсторонней контактной группы 21 сентября 2016 года.

Лидеры "нормандской четверки" призвали провести отвод войск и вооружения "с нынешних позиций в станице Луганская под постоянным наблюдением и контролем наблюдательной миссии ОБСЕ без задержек и в соответствии с положениями рамочного решения трехсторонней контактной группы от 21 сентября 2016 года".

В заявлении подчеркнуто, что должен быть гарантирован безопасный доступ наблюдателей ОБСЕ во все районы Донбасса, в том числе к подконтрольной ополченцам украинско-российской границе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.