Колумбийские повстанцы объявили о создании своей партии с 1 сентября

МЕХИКО, 25 июл – РИА Новости. Повстанцы из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) объявили в понедельник о создании собственной политической партии с сентября этого года.

"Что мы собираемся сделать 1 сентября, так это публично дать старт партии на площади Боливара (в Боготе)", — приводит портал Heraldo заявление одного из лидеров повстанцев Карлоса Антонио Лосады. Он подчеркнул, что мирные договоренности с правительством как раз и были направлены на вхождение РВСК в политическую жизнь страны.

В ноябре 2016 года президент Колумбии Сантос и лидер РВСК Родриго Лондоньо Эчеверри подписали окончательное соглашение о мире в стране, которое должно положить конец более чем полувековому внутреннему конфликту, унесшему жизни 220 тысяч человек. В феврале началось непосредственное разоружение повстанческих сил РВСК. Процесс разоружения должен был завершиться к 29 мая, через 180 дней с момента вступления в силу итогового соглашения. Однако позже президент Колумбии объявил о переносе даты окончательного разоружения повстанцев.

В соответствии с достигнутыми договоренностями до 1 августа повстанцы будут оставаться в зонах временного размещения, а затем эти районы превратятся в места переподготовки бывших бойцов РВСК для перехода к мирной жизни.

Сданное повстанцами оружие до 1 сентября будет проверено, а затем уничтожено. Всего речь идет примерно о 940 контейнерах с различным стрелковым оружием. Часть его будет использована для создания памятников погибшим в ходе конфликта.

РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" — общества социальной справедливости и равенства. Организация была признана США и странами Европы террористической и подозревается в связях с наркомафией. В рядах группировки состоят до 20 тысяч бойцов. Переговоры шли почти четыре года и не раз находились на грани срыва.