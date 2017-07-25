В США противникам Израиля отказали в посадке на рейс в Тель-Авив

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Аэропорт в США отказал в посадке на рейс в Тель-Авив пяти сторонникам интернационального движения, которое призывает к давлению на Израиль, сообщается в заявлении правозащитной организации "Еврейский голос за мир" (JVP).

Сторонники интернационального движения BDS собирались вылететь из аэропорта имени Даллеса в штате Виргиния рейсом авиакомпании Lufthansa.

"Во время регистрации нам сказали, что у авиакомпании есть письмо от правительства Израиля, в котором говорится, что нам нельзя лететь в Израиль", — приводит агентство слова заместителя директора JVP Алиссы Уайз.

Делегация собиралась встретиться с активистами, правозащитными группами и "десятками религиозных организаций" в Израиле и на территории Палестины, сообщается в заявлении. Другие члены делегации полетели в Израиль отдельно, им разрешили въехать в страну после допроса.

BDS — англоязычная аббревиатура, означающая "бойкот, дивестиции и санкции", с помощью которых участники кампании рассчитывают подтолкнуть Израиль к прекращению оккупации палестинских территорий.