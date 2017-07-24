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В мире

В условиях сбоев: "нормандская четверка" обсудила ситуацию на Украине

Сюжет:
Переговоры о мире на Украине в 2017 году (304)
23:5924.07.2017
(обновлено: 00:05 25.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговораПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Главы стран "нормандской четверки" в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по поводу положения на юго-востоке Украины и заслушали доклады руководства мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Прямой диалог": Макрон оценил разговор лидеров "нормандской четверки"

Четырехмесячная пауза

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель согласовали телефонную беседу на саммите G-20 в Гамбурге после трехмесячной паузы, наступившей в переговорах "нормандской четверки". До сегодняшнего дня в Киеве выражали надежду на то, что сторонам удастся организовать саммит глав государств, однако лидеры ограничились решением о встрече внештатных советников по украинскому вопросу.

Серьезные сбои

Беседа Путина, Меркель, Макрона и президента Украины Петра Порошенко прошла в условиях "серьезных сбоев" в процессе реализации Минских соглашений и эскалации ситуации в зоне конфликта, отметили в Кремле.

Солдаты ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
"Нормандская четверка" призвала соблюдать режим прекращения огня в Донбассе

По сообщениям пресс-службы, российский президент детально изложил позицию Москвы по ключевым пунктам переговоров и заверил стороны в том, что Россия заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации на Донбассе.

Во время разговора главам государств был представлен отчет руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана и его заместителя Александра Хуга о текущем положении дел на линии соприкосновения и нарушениях режима прекращения огня.

Лидеры государств условились продолжать контакты на высшем уровне.

Против Малороссии

В беседе лидеров стран "нормандского формата" была затронута тема Малороссии. По утверждению пресс-службы Порошенко, Меркель и Макрон осудили инициативу главы ДНР о создании нового государства и указали на недопустимость любых заявлений, ставящих под сомнение территориальную целостность Украины.

Киев. Украина. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Лидеры "нормандского формата" договорились о встрече советников по Украине

В Киеве также заявили, что Порошенко настаивал на отправке в Донбасс миротворцев Организации Объединенных Наций. При этом в самой ООН отметили, что не планируют отправлять контингент в зону конфликта. Так, заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак отметил, что в организации внимательно следят за инициативами "нормандской четверки" и поддерживают усилия ее лидеров по урегулированию кризиса, однако на данный момент не планируют вмешиваться в конфликт.

"Конечно, мы пытаемся увидеть, на что согласятся обе стороны в контексте усилий различных групп. Если согласие о дальнейших шагах будет достигнуто, ООН согласна осуществлять позитивный вклад", — резюмировал Хак.

Прямой диалог

Французский президент, в свою очередь, дал высокую оценку состоявшейся беседе, назвав ее "прямым диалогом ради конкретных действий". Он также добавил, что продолжение совместной работы сторон подтверждает их стремление к разрешению конфликта.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© AFP 2017 / Odd Andersen
Украинские политологи назвали переговоры "нормандской четверки" провальными

Еще одним итогом разговора стало решение об организации встречи внештатных советников глав государств "нормандского формата" для продолжения работы над "дорожной картой" по Донбассу и согласования "окончательных шагов по безопасности". Как сообщила пресс-служба Порошенко, переговоры уполномоченных должны состояться во второй половине августа. Кроме того, по инициативе Киева главы государств затронули вопрос об обмене военнопленными в зоне конфликта и амнистии в отношении украинцев, отбывающих наказание в российских тюрьмах.

Переговоры провалились

На Украине переговоры "нормандской четверки" назвали провальными. Так, директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский указал на отсутствие конкретных политических решений и шагов, направленных на урегулирование ситуации на юго-востоке страны. "Исходя из того, что уже известно о переговорах, они были полностью провальными. Ничего содержательного на данный момент о результатах этих переговорах неизвестно", — сказал Погребинский в интервью РИА Новости.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных переговоров нормандской четверки. 24 июля 2017
© Фото : официальный сайт президента Украины
Порошенко подчеркнул необходимость ввода миротворцев ООН в Донбасс

Того же мнения придерживается руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. "Эти переговоры – это "зондаж" минского процесса, жив ли он или мертв. Я думаю, что кардинальных подвижек по результатам этих переговоров ожидать не стоит. Вопрос в том, насколько стороны будут готовы дальше действовать в рамках минского процесса", — отметил он.

"Преемник" Украины

Ранее руководитель ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет государство Малороссия, которое заменит "несостоявшуюся" Украину на политической карте. Он указал на необходимость предоставления широкой автономии регионам страны и полного пересмотра механизмов управления, утверждения внеблокового статуса государства и восстановления отношений с Россией. По его словам, формирование новой общности вместо Украины — единственный выход из кризиса на Донбассе.

Позднее в руководстве самопровозглашенной ЛНР заявили, что Захарченко еще не обращался к местной администрации с таким предложением. Кремль, в свою очередь, охарактеризовал проект Малороссии как "личную инициативу" Захарченко, а представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что подобная идея не вписывается в рамки Минских договоренностей.

Выполнение минских соглашений
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