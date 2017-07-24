Американец получил 30 лет тюрьмы за попытку взорвать военную базу

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Гражданин США приговорен к 30 годам лишения свободы за попытку совершить теракт на военной базе с использованием заминированного автомобиля, сообщает минюст страны.

В поле зрения сотрудников ФБР житель Канзаса Джон Букер, которому сейчас 22 года, попал еще в марте 2014 года. Тогда на странице в одной из социальных сетей он признался, что хочет совершить "джихад" против американской армии. Ради этой цели он собирался поступить на службу в сухопутные войска, но ему отказали.

В октябре того же года на связь с молодым человеком вышел агент ФБР под прикрытием, который выдал себя за сторонника террористов. Букер поведал ему о своих планах поехать на Ближний Восток, чтобы воевать на стороне группировки "Исламское государство"*. Также он хотел "захватить и убить американского солдата".

В марте 2015 года у террориста созрел новый план: устроить самоподрыв на военной базе. Для этого он решил изготовить бомбу весом около 450 килограммов из нитрата аммония. Воодушевившись идеей, будущий "смертник" записал видеообращение, в котором принес клятву верности ИГ* и ее лидеру.

Месяц спустя вместе с двумя своими "сторонниками", которые оказались агентами ФБР, Букер приехал на автомобиле на базу "Форт Райли" в Канзасе. Его задержали в тот момент, когда он пытался привести в действие "взрывное устройство", которое на самом деле была муляжом, начиненным инертными материалами.

Случай разоблачения Букера стал одним из многих в США за последние годы. Спецслужбы страны активно используют тактику поиска сторонников террористов в интернете, выходят с ними на связь под видом их единомышленников, контролируют подготовку к преступлению, а затем задерживают преступников с поличным.

*Запрещенная в России террористическая организация