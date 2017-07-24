На севере Синая при взрыве машины погибли семь человек

КАИР, 24 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Семь жителей севера Синайского полуострова погибли в результате подрыва террористами автомашины в районе КПП близ города Эль-Ариш, говорится в заявлении ВС Египта на странице в сети Facebook.

По информации военных, террористы подъехали к КПП на джипе и намеревались подорвать свой автомобиль в гуще людей, но этим планам помешали военные, не пропустившие автомашину.

Дорогу террористам преградил армейский танк. Вступившие с военными в перестрелку боевики подорвали автомобиль у танка, погибли мирные жители: трое мужчин, две женщины и два ребенка. Военные утверждают, что в случае, если бы автомашина взорвалась непосредственно на пропускному пункте, жертвами стали бы десятки человек.