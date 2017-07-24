В Катаре оценивают ущерб от экономической блокады страны

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Доха подсчитывает возможные экономические потери от блокады со стороны арабских стран и рассматривает правовую базу для оценки ущерба, заявил в понедельник министр обороны Катара Халид аль-Аттыйя.

"Катар рассматривает правовую базу для оценки ущерба, принесенного блокадой", — сказал он в интервью RT.

По его словам "компетентные органы" уже "подсчитывают возможные экономические потери Катара от блокады".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержал 13 требований. После этого постпред Саудовской Аравии при ООН заявил, что разорвавшие дипотношения с Катаром страны выработали шесть принципов, которые Доха должна соблюдать для преодоления кризиса. При этом 21 июля посол Бахрейна в РФ Ахмед ас-Саати заявил РИА Новости, что партнеры по блокаде Катара "не сократили список требований, он не изменялся.

Посол Катара отметил, что последнее заявление представителя Бахрейна как раз подтверждает разобщенность партнеров по блокаде.