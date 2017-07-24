Сотрудники израильского посольства в Иордании вернулись на родину

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Сотрудники израильского посольства в Аммане вернулись в Израиль, передает агентство Рейтер со ссылкой на офис премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Сообщается, что среди вернувшихся сотрудников находится охранник, который застрелил двух местных жителей, отбиваясь от нападения.

Ранее сообщалось, что у охранника израильского посольства по неустановленным пока причинам произошла ссора с рабочими, которые меняли мебель в арендованной им квартире в Аммане. Один из рабочих напал на охранника с отверткой, тот открыл ответный огонь. От полученных ранений скончался нападавший рабочий, а также хозяин квартиры.