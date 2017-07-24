Гройсман высказался против повышения цен на газ для жителей Украины

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Правительство Украины не поддерживает повышение цен на газ для населения, заявил премьер Владимир Гройсман в понедельник в интервью украинскому "Пятому каналу".

Ранее "Нафтогаз Украины" сообщил, что предусматривает в своем финансовом плане повышение цен на газ для населения с октября.

"Пару дней назад мы приняли решение на заседании правительства – повышение цены на природный газ для украинских граждан мы не поддерживаем. Цены будут оставаться в естественных колебаниях цены согласно инфляционным процессам, в том числе, поэтому каких-то резких изменений в ценообразовании не произойдет", — сказал Гройсман.

Также он отметил, что идет интенсивная подготовка к зиме. "Мы интенсивно готовимся к зиме, накапливаем необходимые запасы для того, чтобы абсолютно мягко войти в новый отопительный сезон. Штаб подготовки работает, все на местах работают", – отметил он.

На Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены на газ для населения, в связи с чем росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров газа для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи гривен (с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раз.

Правительство Украины в связи с этим запустило программу компенсации расходов на возросшие тарифы для малообеспеченных слоев населения за счет предоставления адресных субсидий. Кабмин также утвердил условия предоставления рассрочки по коммунальным платежам для семей, не получающих субсидии — согласно принятому документу, потребители могут оплачивать 50% стоимости услуг, а остальная часть должна быть погашена до начала следующего отопительного сезона.