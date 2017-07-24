Главы МИД Италии и Франции обсудили Ливию и миграционный кризис в Европе

РИМ, 24 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Главы МИД Италии и Франции в ходе третьей за месяц встречи обсудили ливийское урегулирование и ситуацию с мигрантами в Европе, заявил министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в понедельник принял участие в проходящей в итальянском МИД конференции "Безопасность и рост, вызовы для Италии и Европы".

"В вопросе миграции я выразил пожелание, чтобы Франция продолжала поддерживать, как в двустороннем плане, так и общеевропейском, политику, направленную на сокращение миграционных потоков", — приводит итальянское ведомство слова Альфано.

"Относительно Ливии мы обсудили предстоящую в Париже встречу между президентом Сараджем и генералом Хафтаром. В этой связи я передал коллеге нашу надежду на международную координацию в едином направлении, которое заключается в стабилизации Ливии путем полного прекращения огня и соблюдения Ливийского политического соглашения (LPA, поддержано ООН в 2015 году — ред.)", — добавил итальянский министр.

Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон встретится с ведущими сторонами ливийского конфликта: главой правительства национального согласия (ПНС) Фаезом Сараджем и командующим национальной армией страны Халифой Хафтаром.

Выступая на конференции, для участия в которой в Рим прибыли послы Итальянской Республики со всего мира, Ле Дриан отметил работу Италии "в первом ряду" по управлению потоками мигрантов.

"Ответ на этот исторический вызов, когда сотни тысяч людей рискуют своими жизнями, должен быть общим, политическим и европейским", — сказал французский министр.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Согласно данным, обнародованным в начале июля Международной организацией по миграции, число мигрантов и беженцев, прибывших с начала этого года морским путем в Европу уже превысило 111 тысяч человек. Почти 85% из них прибыли в Италию.