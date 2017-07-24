Король Иордании призвал отменить новые меры безопасности на Храмовой горе

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Король Иордании Абдалла II в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о необходимости отменить новые меры безопасности у иерусалимской Храмовой Горы, сообщает издание Haaretz.

По данным газеты, Абдалла II в ходе разговора заявил, что необходимо убрать металлоискатели у входов на Храмовую гору.

"Король отметил, что должно быть найдено быстрое решение, ликвидированы причины нынешнего кризиса вокруг Храмовой горы, восстановив ситуацию, которая была перед кризисом, и снова (должна быть) полностью открыта мечеть Аль-Акса", — приводит издание выдержки из заявления королевской семьи Иордании.

Король добавил, что необходимо предотвратить "повторение подобной эскалации в будущем при соблюдении статус-кво Храмовой горы".

В последнее время палестинцы протестуют против установки Израилем металлоискателей у входов на иерусалимскую Храмовую гору, почитаемую как третья по значимости святыня ислама. Кульминацией протестов стала пятница, когда в стычках с полицией в Иерусалиме погибли четверо палестинцев. Всего за 10 дней обострения ситуации вокруг Храмовой горы пострадали около 900 палестинцев, подсчитал Красный полумесяц, выполняющий функции скорой помощи.

В пятницу вооруженный ножом палестинец проник в одно из еврейских поселений на Западном берегу и убил трех израильтян. Еще одна женщина была тяжело ранена. Свои действия террорист, оставивший запись в социальной сети, объяснил событиями вокруг Храмовой горы.

Установку металлоискателей и введение поголовных проверок палестинцы называют посягательством на святыню и попыткой ограничить там права мусульман. Отвергая обвинения в свой адрес, израильтяне напоминают, что ужесточение мер безопасности стало реакцией на убийство в этом районе двух полицейских, и обещают, что нововведения не изменят статус-кво Храмовой горы.