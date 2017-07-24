Пентагон потребовал у Турции объяснений из-за планов купить С-400

ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Турция должна объяснить намерение приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400, заявил на брифинге представитель Пентагона Джефф Дэвис.

"Турция — союзник по НАТО, и один из основополагающих моментов в наших отношениях с любыми союзниками заключается в том, что мы бы хотели возможность совместимости вооружений", — сказал Дэвис. "Что касается сообщений о покупке С-400 Турцией, то Турции нужно будет объяснить это", — добавил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что не видит причин для обеспокоенности со стороны США в связи с переговорами вокруг поставок С-400. "Почему это должно вызывать озабоченность? Каждая страна должна принимать определенные меры для обеспечения своей безопасности. С какой стороны эти меры можно обеспечить — туда и делаются шаги. Сколько раз мы говорили с Америкой, но там не получилось, поэтому, хотим мы этого или нет, начали строить планы насчет С-400. Наши заинтересованные ведомства проводят переговоры, и этот шаг будет сделан", — сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Анкаре.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. К настоящему времени Россия заключила контракт на поставку систем С-400 "Триумф" с Китаем, а также ведет переговоры по этому поводу с Турцией и Индией.

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов ранее сообщил, что технические вопросы по контракту на поставку Анкаре С-400 решены, остались только административные.

Обеспокоенность возможными поставками С-400 Турции выражал председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.