Пентагон потребовал у Турции объяснений из-за планов купить С-400

ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Турция должна объяснить намерение приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400, заявил на брифинге представитель Пентагона Джефф Дэвис.
"Турция — союзник по НАТО, и один из основополагающих моментов в наших отношениях с любыми союзниками заключается в том, что мы бы хотели возможность совместимости вооружений", — сказал Дэвис. "Что касается сообщений о покупке С-400 Турцией, то Турции нужно будет объяснить это", — добавил он.
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. К настоящему времени Россия заключила контракт на поставку систем С-400 "Триумф" с Китаем, а также ведет переговоры по этому поводу с Турцией и Индией.
Обеспокоенность возможными поставками С-400 Турции выражал председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.