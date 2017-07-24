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В мире

Пентагон потребовал у Турции объяснений из-за планов купить С-400

23:0124.07.2017
(обновлено: 23:15 24.07.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фотоЗенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Турция должна объяснить намерение приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400, заявил на брифинге представитель Пентагона Джефф Дэвис.

"Турция — союзник по НАТО, и один из основополагающих моментов в наших отношениях с любыми союзниками заключается в том, что мы бы хотели возможность совместимости вооружений", — сказал Дэвис. "Что касается сообщений о покупке С-400 Турцией, то Турции нужно будет объяснить это", — добавил он.

Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф во время учений подразделений ракетного полка по выполнению задач боевого дежурства в Московской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Военный эксперт: покупка Турцией С-400 будет означать, что США проиграли РФ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что не видит причин для обеспокоенности со стороны США в связи с переговорами вокруг поставок С-400. "Почему это должно вызывать озабоченность? Каждая страна должна принимать определенные меры для обеспечения своей безопасности. С какой стороны эти меры можно обеспечить — туда и делаются шаги. Сколько раз мы говорили с Америкой, но там не получилось, поэтому, хотим мы этого или нет, начали строить планы насчет С-400. Наши заинтересованные ведомства проводят переговоры, и этот шаг будет сделан", — сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Анкаре.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. К настоящему времени Россия заключила контракт на поставку систем С-400 "Триумф" с Китаем, а также ведет переговоры по этому поводу с Турцией и Индией.

Зенитные ракетные комплексы C-400. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Пентагон выразил обеспокоенность возможной покупкой Турцией C-400 у России
Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов ранее сообщил, что технические вопросы по контракту на поставку Анкаре С-400 решены, остались только административные.

Обеспокоенность возможными поставками С-400 Турции выражал председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

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В мире
Комментарии
15 пользователей оставили 16 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Владимир Семёныч
Придётся пентагону с-400 покупать.
23:18
24.07.2017
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Михаил АвдеевAlex K
Alex K, На экспорт идут урезанные версии и наверняка технологии что продаются есть как их у нас так и наши у них. А вот интересно было бы если бы страна НАТО проверила сами эффективность комплексов на своих новейших НАТОвских образцах, этого наверное и боятся.
23:32
24.07.2017
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