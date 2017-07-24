В Южной Дакоте автомобиль врезался в толпу пешеходов

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Автомобиль врезался в толпу пешеходов в штате Южная Дакота, два человека погибли, восемь пострадали, сообщает Fox News.

Инцидент произошел около 09:30 по местному времени (17:30 мск) у дома престарелых в городе Алестер, передает телеканал KSFY. Как заявили в полиции, после наезда на людей автомобиль врезался в здание.

A tow truck has taken the car away from the scene. pic.twitter.com/nyflfcZsSD — ArgusLeader911 (@Argus911) 24 июля 2017 г.

По словам очевидцев, автомобилем управляла пожилая женщина, которая также пострадала в результате инцидента. Предполагается, что водитель действовал непреднамеренно. Полиция начала расследование.

Пятнадцатого июня автомобиль наехал на пешеходов в центре Нью-Йорка на Манхэттене, пострадали десять человек. Аналогичный инцидент произошел в Нью-Йорке в середине мая. В результате наезда автомобиля на пешеходов на площади Таймс-сквер погиб один человек, еще 20 пострадали. Виновником ДТП оказался 26-летний житель Бронкса, находившийся под воздействием синтетической марихуаны.