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В мире

Лондонская больница: врач из США дал ложную надежду родителям Чарли Гарда

21:4324.07.2017
(обновлено: 21:49 24.07.2017)
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© AFP 2017 / Tolga AkmenКонни Йейтс и Крис Гард, родители неизлечимо больного Чарли Гарда. Архивное фотоКонни Йейтс и Крис Гард, родители неизлечимо больного Чарли Гарда. Архивное фото
© AFP 2017 / Tolga Akmen

ЛОНДОН, 24 июл — РИА Новости, Мария Табак. Лондонская детская больница Great Ormond Street Hospital обвинила американского врача Мичио Хирано в том, что он дал ложную надежду родителям смертельно больного мальчика Чарли Гарда.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh
Трамп заявил, что был бы рад помочь 10-месячному Чарли Гарду

Дело Чарли Гарда, родившегося 4 августа 2016 года, получило широкую огласку после того, как британские суды и Европейский суд по правам человека приняли решение о необходимости отключения ребенка от аппаратов искусственного дыхания и жизнеобеспечения. Согласно постановлению суда, дальнейшее лечение будет "продолжать приносить Чарли значительный вред". Мальчик страдает от редчайшего генетического заболевания — синдрома истощения митохондриальной ДНК.

Родители Чарли Гарда Конни Йейтс и Крис Гард до последнего добивались возможности лечить сына. Они собрали около 1,3 миллиона фунтов стерлингов пожертвований для того, чтобы оплатить экспериментальное лечение их сына в США. Однако в понедельник Йейтс и Гард отозвали просьбу о направлении их сына на лечение в США. Они приняли такое решение после изучения американским врачом результатов последнего медицинского освидетельствования, которые показали наличие необратимого поражения мышц и тканей тела ребенка.

"Мы надеемся, что те, кто подобно профессору Хирано выступили с заявлениями, так поддержавшими родителей Чарли и их надежды, и тем самым продлили судебную тяжбу со всеми ее последствиями, найдут многое, о чем стоит подумать", — говорится в заявлении больницы, озвученном в понедельник в Королевском суде Лондона.

Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Чарли Гарду дали американское гражданство для лечения в США

"Больница была обеспокоена заявлением профессора, когда тот, выступая свидетелем, признался, что у него есть финансовая заинтересованность в некоторых аспектах предлагаемой им для Чарли терапии", — отмечается в заявлении.

Больница также отметила, что американский врач, предлагая лечение, недостаточно глубоко вник в ситуацию, в которой находился Чарли, не изучил заранее должным образом его анализы и не ознакомился с мнением независимых экспертов.

Хирано пока не отреагировал на заявление больницы.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Сергей Астахов
"Родители Чарли ...собрали около 1,3 миллиона фунтов стерлингов пожертвований для того, чтобы оплатить экспериментальное лечение их сына в США. Однако в понедельник Йейтс и Гард отозвали просьбу о направлении их сына на лечение в США."

Журналисты не планируют задать этим родителям вопрос о дальнейшей судьбе собранных пожертвований?
А то родные Жанны Фриске после её смерти почему-то вдруг решили, что собранные народом пожертвования - их личный трофей, который никому возвращать не надо...
22:17
24.07.2017
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Екатерина Воронова
Деньги собрали на лечение, а лечить передумали. Ну и какой после этого можно сделать вывод?
21:51
24.07.2017
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