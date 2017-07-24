Лондонская больница: врач из США дал ложную надежду родителям Чарли Гарда

ЛОНДОН, 24 июл — РИА Новости, Мария Табак. Лондонская детская больница Great Ormond Street Hospital обвинила американского врача Мичио Хирано в том, что он дал ложную надежду родителям смертельно больного мальчика Чарли Гарда.

Дело Чарли Гарда, родившегося 4 августа 2016 года, получило широкую огласку после того, как британские суды и Европейский суд по правам человека приняли решение о необходимости отключения ребенка от аппаратов искусственного дыхания и жизнеобеспечения. Согласно постановлению суда, дальнейшее лечение будет "продолжать приносить Чарли значительный вред". Мальчик страдает от редчайшего генетического заболевания — синдрома истощения митохондриальной ДНК.

Родители Чарли Гарда Конни Йейтс и Крис Гард до последнего добивались возможности лечить сына. Они собрали около 1,3 миллиона фунтов стерлингов пожертвований для того, чтобы оплатить экспериментальное лечение их сына в США. Однако в понедельник Йейтс и Гард отозвали просьбу о направлении их сына на лечение в США. Они приняли такое решение после изучения американским врачом результатов последнего медицинского освидетельствования, которые показали наличие необратимого поражения мышц и тканей тела ребенка.

"Мы надеемся, что те, кто подобно профессору Хирано выступили с заявлениями, так поддержавшими родителей Чарли и их надежды, и тем самым продлили судебную тяжбу со всеми ее последствиями, найдут многое, о чем стоит подумать", — говорится в заявлении больницы, озвученном в понедельник в Королевском суде Лондона.

"Больница была обеспокоена заявлением профессора, когда тот, выступая свидетелем, признался, что у него есть финансовая заинтересованность в некоторых аспектах предлагаемой им для Чарли терапии", — отмечается в заявлении.

Больница также отметила, что американский врач, предлагая лечение, недостаточно глубоко вник в ситуацию, в которой находился Чарли, не изучил заранее должным образом его анализы и не ознакомился с мнением независимых экспертов.

Хирано пока не отреагировал на заявление больницы.