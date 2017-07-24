В США рассекретили показания агента КГБ по делу об убийстве Кеннеди

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Национальный архив США обнародовал документы, связанные с убийством 35-го американского президента Джона Кеннеди, в том числе и показания бывшего агента КГБ Юрия Носенко о главном подозреваемом в этом деле — Ли Харви Освальде. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Носенко утверждал, что в бытность офицером КГБ вел дело Ли Харви Освальда, пока тот проживал в СССР", — говорится в сообщении архива.
Доступ к документам был ранее запрещен в соответствии с законом, принятым конгрессом в 1992 году. Нормативный акт обязывал все федеральные учреждения передать в Национальные архивы документы, имеющие отношение к расследованию убийства Кеннеди.
Носенко был сыном министра судостроения, закончил МГИМО и устроился на службу в органы госбезопасности СССР. В 1964 году он стал перебежчиком — из-за его предательства многие сотрудники КГБ были отозваны из зарубежных командировок и стали невыездными.