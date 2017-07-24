Глава Боливии заявил, что США в 2008 году готовили его убийство

ЛА-ПАС, 24 июл – РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес в понедельник обвинил США в подготовке его убийства, опираясь на рассекреченные данные портала WikiLeaks.

"Анализ WikiLeaks показал, как США поддерживали сепаратизм в Боливии, комитет по чрезвычайным ситуациям и Южное командование США рассматривали в 2008 году возможность госпереворота в Боливии и убийства президента Эво Моралеса", — сказал сам глава боливийского государства.

Моралес сделал эти заявления в городе Санта-Крус во время празднований 30-летнего юбилея создания специальных сил по борьбе с наркотрафиком. По его словам, документы посольства США в Ла-Пасе свидетельствуют, что Вашингтон направил миллионы долларов на финансирование сепаратизма в Боливии.

"Согласно электронным письмам 2006-2009 годов, Агентство США по международному развитию (USAID) передало не менее 4 миллионов долларов сепаратистским движениям региона, известного как Полумесяц, в который входят восточные департаменты Боливии", – приводит Bolivia TV заявление Моралеса.

В 2008 году департаменты Пандо, Бени, Санта-Крус, Чукисака и Тариха находились под контролем оппозиции и продвигали идею большей независимости и автономности. "Стратегия США против боливийского правительства должна была осуществиться радикальными оппозиционными группами, которые должны были взорвать газопроводы, чтобы вынудить правительство принять условия отделения этих департаментов", — сказал Моралес.