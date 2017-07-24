Источник: эксперты по авиабезопасности из России проверяют аэропорт в Каире

КАИР, 24 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Делегация российских экспертов прибывает в Египет по приглашению египетской стороны, чтобы проверить новые меры по обеспечению безопасности, принятые во втором терминале Каирского международного аэропорта, сообщил РИА Новости источник в египетском министерстве гражданской авиации.

"В понедельник вечером прибывает делегация российских экспертов в рамках продолжающейся работы по мониторингу мер, принятых в египетских аэропортах для обеспечения безопасности полетов", — сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что "визит пройдет по приглашению египетских авиационных властей".

По словам собеседника агентства, работа российской делегации продолжится три дня, начиная со вторника и затронет второй терминал аэропорта Каира, откуда, как предполагается, будут впоследствии выполняться рейсы в и из Москвы.

"Пройдет ознакомление с мерами безопасности по досмотру пассажиров, багажа, грузов, сотрудников аэропорта в этих зонах, а также меры допуска на взлетную полосу, будут также проверены различные камеры слежения", — пояснил источник.

Он добавил, что несколько дней назад египетская сторона завершила монтаж биометрического оборудования для контроля доступа сотрудников во втором терминале, а также для допуска на взлетно-посадочную полосу и в зоны для багажа и грузов.

"Мы поддерживаем международные стандарты безопасности аэропортов и готовы принимать рейсы из всех стран мира. Мы надеемся, что нормальное авиасообщение с Москвой возобновится в ближайшее время", — сказал источник в минавиации Египта.

В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. В Египте работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

Для возобновления авиасообщения российская сторона предложила Египту значительно усилить меры безопасности в аэропортах, а также подписать межправительственное соглашение по безопасности авиасообщения. Египет в начале 2017 года отчитался о завершении масштабной работы по повышению мер безопасности, однако межправсоглашение до сих пор не подписано, переговоры по возобновлению полетов в последние месяцы не продвигались. —0-