Единственный украинский корабль, выведенный из Крыма, чинят за счет моряков

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Единственный украинский военный корабль, который удалось вывести из Крыма после его воссоединения с Россией, не выходит в море из-за технических неполадок, причем чинить судно вынуждена за собственные деньги его команда, сообщает Gazeta.ua.

По информации издания, корвет "Винница" должны были начать ремонтировать еще год назад, однако соответствующий приказ так и не был отдан. В настоящее время корабль находится в Одессе. Моряки за свой счет красят и латают его корпус.

Ранее командир корвета Алексей Мельник заявил, что "Винница" нуждается в сварке корпуса и полной замене оборудования. По его словам, ремонтом судна занимается команда и волонтеры.

Украинские военно-морские силы располагают только 11 кораблями, но даже их боеспособность вызывает сомнения. В мае 2017 года флагман ВМС Украины, сторожевой корабль "Гетман Сагайдачный", оказался в центре скандала — он вышел из строя сразу после ремонта.