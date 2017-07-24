Установлена личность напавшего с бензопилой на людей в Швейцарии

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Полиция установила личность мужчины, совершившего нападение с бензопилой в швейцарском Шаффхаузене, им оказался 51-летний Франк Врузис, который последние недели жил в лесу в окрестностях города, сообщает газета Blick.
So kam Franz Wrousis (51) nach Schaffhausen: Das Leben des Motorsägen-Mannes https://t.co/ax1JTdFa7o pic.twitter.com/LX6aY5jBRf— Blick (@Blickch) 24 июля 2017 г.
Как рассказал один из жителей коммуны Беромюнстер, у которого Врузис ранее снимал квартиру, тот поселился у него после автомобильной аварии, в которой он получил травму. Другой свидетель, знавший Врузиса, заявил, что он искал уединения и собирался уйти в горы.
В полиции сообщили, что Врузис был клиентом страховой компании CSS Assurance. В настоящее время ведутся поиски нападавшего, в правоохранительных органах предупредили, что он "опасен, агрессивен и страдает от проблем с психикой.
Ранее сообщалось, что неизвестный с бензопилой напал на людей в городе Шаффхаузен на севере Швейцарии, пять человек получили ранения, двое из них серьезные. Нападение было совершено в филиале страховой компании CSS Assurance. Мужчина скрылся с места преступления на автомобиле.