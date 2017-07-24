Лесной пожар уничтожил несколько домов в окрестностях Ниццы

Пламя лесного пожара возле домов в Карросе недалеко от Ниццы 24 июля 2017

Пламя лесного пожара возле домов в Карросе недалеко от Ниццы 24 июля 2017

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Лесной пожар уничтожил несколько домов в коммуне Карро в непосредственной близости от Ниццы, передает радиостанция France Info.

С огнем борются около 300 пожарных, три специализированных вертолета и четыре самолета.

В городе Карро объявлено чрезвычайное положение, порядка 40 человек эвакуированы из своих домов в здание гимназии.

Кадры, опубликованные местной газетой Nice Matin, показывают охваченные огнем здания и клубы дыма над лесистыми холмами, где расположен населенный пункт. Всего в регионе выгорело более 50 гектаров территории.