В США водителю грузовика, в котором погибли мигранты, грозит смертная казнь

Водителю грузовика Джеймс Брэдли перед слушанием в суде в Сан-Антонио. 24 июля 2017

Водителю грузовика Джеймс Брэдли перед слушанием в суде в Сан-Антонио. 24 июля 2017

ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Водителю грузовика, провозившему незаконно мигрантов в американском штате Техас, предъявлены обвинения в связи с гибелью 10 человек, ему также может грозить смертная казнь, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее агентство Рейтер сообщило о гибели 10 человек, обнаруженных полицией Сан-Антонио в прицепе к грузовому автомобилю. Всего там находилось свыше 30 человек.

Водителю, 60-летнему Джеймсу Брэдли, предъявлены обвинения, первое появление в суде ожидается в понедельник.

По данным властей штата, число погибших может увеличиться, поскольку около 20 спасенных находятся в тяжелом состоянии, многие с обезвоживанием и тепловыми ударами.

Полицейские и пожарные прибыли на место происшествия около 00:30 (08:30 мск). Как сообщил представитель правоохранительных органов Уильям Макманус, в полицию обратился один из сотрудников супермаркета, у которого был припаркован грузовик с прицепом.

Техас — второй по площади и численности населения штат США, на юго-востоке имеет протяженную границу с Мексикой. Строительство стены для борьбы с нелегальными мигрантами и преступностью было одним из ключевых предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.