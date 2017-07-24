Генсек ООН осудил теракт в Кабуле, унесший жизни 35 человек

ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН решительно осуждает атаку смертника в Кабуле, жертвами которой, по последним данным, стали 35 человек, заявил в понедельник заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Генеральный секретарь решительно осуждает ужасающую атаку в Кабуле, ответственность за совершение которой взяло (движение) "Талибан"*, — сказал представитель организации на регулярном брифинге. В зачитанном представителем ООН заявлении генерального секретаря организации говорится, что "атака на мирных жителей является нарушением международных гуманитарных норм и может преследоваться как военное преступление".

Генеральный секретарь выразил соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего восстановления пострадавшим и заверил Афганистан в поддержке ООН.

Смертник на автомобиле подорвался в одном из районов Кабула в понедельник утром. Телеканал Tolo News передавал, что взрыв прогремел неподалеку от дома второго вице-премьера Афганистана Мохаммада Мохакика. По данным агентства Пажвак, ответственность за взрыв взяли на себя талибы. Число погибших при взрыве составляет 35 человек.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России