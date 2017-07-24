Генсек ООН осудил теракт в Кабуле, унесший жизни 35 человек

ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН решительно осуждает атаку смертника в Кабуле, жертвами которой, по последним данным, стали 35 человек, заявил в понедельник заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак.
Генеральный секретарь выразил соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего восстановления пострадавшим и заверил Афганистан в поддержке ООН.
Смертник на автомобиле подорвался в одном из районов Кабула в понедельник утром. Телеканал Tolo News передавал, что взрыв прогремел неподалеку от дома второго вице-премьера Афганистана Мохаммада Мохакика. По данным агентства Пажвак, ответственность за взрыв взяли на себя талибы. Число погибших при взрыве составляет 35 человек.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России