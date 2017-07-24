США в скором времени проведут испытания системы THAAD, заявили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. США в скором времени проведут испытания системы ПРО THAAD, сообщил журналистам на брифинге представитель Пентагона Джефф Дэвис.
В июле 2016 года, после пяти месяцев переговоров, США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет — по заявлению Пентагона, малого и среднего радиуса действия.
По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Заместитель представителя РФ при ООН Владимир Сафронков ранее заявил, что Россия призывает страны к немедленной отмене размещения комплекса THAAD в регионе.