США в скором времени проведут испытания системы THAAD, заявили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. США в скором времени проведут испытания системы ПРО THAAD, сообщил журналистам на брифинге представитель Пентагона Джефф Дэвис.

"Скоро будут испытания системы THAAD. Это рутинное испытание. Больше ничего конкретного сказать не можем", — заявил Дэвис. Он не уточнил, где будут проведены испытания. Последние испытания THAAD, о которых сообщили США, прошли 11 июля на Аляске — система ПРО успешно перехватила ракету, запущенную с Гавайских островов.

В июле 2016 года, после пяти месяцев переговоров, США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет — по заявлению Пентагона, малого и среднего радиуса действия.

По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Заместитель представителя РФ при ООН Владимир Сафронков ранее заявил, что Россия призывает страны к немедленной отмене размещения комплекса THAAD в регионе.