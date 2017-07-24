В США прокомментировали перехват своего самолета китайскими истребителями

ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Пентагон назвал "нехарактерным" перехват самолета-разведчика США истребителями КНР.

"(Самолет-разведчик) EP-3 летел в международном воздушном пространстве в Восточно-Китайском море, его перехватили два китайских J-10. Это нехарактерно для нормального безопасного поведения, которое мы обычно видим со стороны китайских военных", — сказал журналистам на брифинге представитель Пентагона Джефф Дэвис.

Как сообщалось ранее, военные самолеты КНР пролетели вблизи самолета-шпиона США над Восточно-Китайским морем в воскресенье. Как сообщал телеканал Fox News, звено китайских истребителей J-10 появилось в непосредственной близости от американского разведывательного самолета EP-3, причем один из китайских самолетов пролетел на расстоянии 300 футов (около 90 метров) от самолета США и заставил последний изменить курс, чтобы избежать столкновения. По данным телеканала, инцидент произошел в 90 морских милях от портового города Циндао в провинции Шаньдун.