Лавров: Россия готова выступить посредником в решении катарского кризиса

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Россия будет готова оказать посреднические усилия в урегулировании кризиса вокруг Катара, если такие обращения поступят, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

"Мы поддерживаем посреднические усилия, которые предпринимает эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер Ас-Сабах. Если в рамках этих усилий или в дополнение к ним все стороны сочтут, что Россия может также сделать что-то полезное, мы будем готовы откликнуться на такие обращения", — сказал он в интервью курдскому телеканалу "Рудав".

По словам Лаврова, Москва находится в контакте практически со всеми участниками этого конфликта. "Мы заинтересованы в том, чтобы этот кризис был преодолен на основе учета взаимных озабоченностей, поиска таких решений, которые будут приемлемы для всех участников этого процесса", — отметил глава МИД РФ.

Он указал, что Москва видит усилия, которые предпринимают другие страны, заинтересованные в нормализации ситуации в районе Персидского залива, в частности, США. "Как я понимаю, Франция и Великобритания тоже были бы готовы помочь. Мы будем поддерживать все, что ведет к недопущению ситуации, когда этот важнейший регион мира будет превращен в зону хронического кризиса", — сказал Лавров.