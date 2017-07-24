Лавров: предложение к США о создании группы по кибербезопасности актуально

Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Сьерра-Леоне Самурой Камарой. 21 июля 2017

Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Сьерра-Леоне Самурой Камарой. 21 июля 2017

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Москва по-прежнему считает актуальным предложение по созданию совместной с Вашингтоном рабочей группы по проблемам кибербезопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что договоренность о начале диалога по созданию такой группы была достигнута лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом "на полях" саммита "двадцатки" в Гамбурге.

"Считаю это предложение по-прежнему актуальным", — сказал Лавров в интервью курдскому телеканалу "Рудав".

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских подтвердил, что переговоры о создании группы по кибербезопасности ведутся, стороны обмениваются различными предложениями, в том числе по формату работы.