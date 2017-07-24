"Ненавидимый украинской властью" юрист рассказал о борьбе с режимом в Киеве

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Бывший замглавы Генпрокуратуры Украины Ренат Кузьмин считает, что киевский режим рухнет, если украинцы начнут борьбу с ним. Об этом он рассказал в интервью "Украина.ру".

Как напоминает издание, Кузьмин стал "одним из самых ненавидимых украинской властью людей", поскольку именно под его руководством были направлены в суд дела против нынешнего генерального прокурора Украины Юрия Луценко, а также лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Правоохранительные органы страны разыскивают Кузьмина уже четвертый год, в то время как он продолжает активно возбуждать иски и уголовные дела против представителей политической верхушки Украины.

Нечего предъявить украинцам

В интервью Кузьмин выразил мнение, что нынешние власти Украины бездействуют и им нечего предъявить народу в качестве результатов своей работы. Вместо этого они предлагают украинцам "фантики" в виде "европейского выбора", безвизового режима или регистрации однополых браков, будучи не заинтересованными в раскрытии преступлений и борьбе с коррупцией.

По его словам, в Киеве занимаются не государственным строительством, а собственным обогащением. "Дело в том, что Майдан — это история о деньгах, это на сто процентов коммерческий проект, целью которого было перераспределение собственности и финансовых потоков. Одну группу жуликов и олигархов смела и сменила другая группа. Все остальное — просто красивая обертка", — подчеркнул Кузьмин.

Судьбу Украины решат за нее

Кузьмин уверен, что режим в Киеве не исчезнет до тех пор, пока это будет выгодно США. А Вашингтон будет "держаться до последнего украинца", считает юрист. Он подчеркнул, что украинская политика не самостоятельна, и надеяться на перемены без активного влияния внешних факторов в ближайшее время нельзя — скорее, большие мировые игроки договорятся и решат судьбу Украины за нее.

"Сговор с украинскими элитами налицо. Это традиционная политика колонизаторов: поставить во главе послушных людей и грабить страну. Надо понимать, что Украина сегодня подвергается настоящей колониальной атаке", — заявил бывший заместитель генпрокурора.

Нужно решение суда

Кузьмин выразил уверенность, что все события в Украине, такие как государственный переворот, война в Донбассе, и уголовные преследования оппозиции, должны быть рассмотрены через призму украинского национального законодательства и международного права.

"Любое решение суда было бы успехом. Если он признает события, произошедшие в феврале 2014 года в Киеве государственным переворотом, нынешний режим будет делигитимизирован со всеми вытекающими последствиями", — заявил он.

В то же время юрист констатировал, что действующий украинский режим признали многие страны, включая Россию. Из-за этого, по его словам, сомнительной стала законность не только борьбы с этим режимом, но и отстаивания гражданами собственных прав, если они идут вразрез с интересами правящей украинской верхушки.

Сегодня всем, кто пытается противодействовать украинской власти, недостает легитимности. А основой для нее может послужить судебное решение о законности захвата власти действующим режимом, полагает Кузьмин.

Желающие взять оружие станут героями

При этом на судебном решении, как считает Кузьмин, останавливаться нельзя. По его мнению, следующим шагом должны стать заявление о незаконности действующей власти и требование ее ухода.

"Если придется это делать силой, то после авторитетного судебного решения желающих будет достаточно. Люди, которые возьмут в руки оружие на основании такого судебного решения, будут героями, а не преступниками", — считает бывший заместитель генпрокурора.

По словам юриста, проблема заключается также в том, что большинство нынешних украинских политэмигрантов и оппонентов действующей власти не предпринимает активных действий, считая, что существующая в стране ситуация изменится сама по себе.

Пора уже понять, что само не рассосется, что надо самим действовать, идти на риск, принимать смелые решения… Это был бы страшный удар по режиму. Они и так ничего не могут, а когда такой правовой накат произойдет — рухнет все", — заключил Кузьмин.