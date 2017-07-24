Лавров: устремления курдов надо реализовывать в рамках международного права

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что реализация планов Иракского Курдистана провести референдум о независимости должна идти в рамках международного права.

Иракский Курдистан — автономия на севере Ирака, статус которой закреплен в конституции страны 2005 года. Курдские власти неоднократно поднимали вопрос о независимости и в июне этого года объявили, что 25 сентября проведут референдум об отделении от Ирака.

"Мы исходим из того, что законные устремления курдов, как и других народов, необходимо реализовывать в рамках имеющихся норм международного права. Это касается и того решения о проведении референдума, которое, как мы понимаем, было окончательно принято в Эрбиле", — сказал Лавров в интервью курдскому телеканалу "Рудав"

По его словам, подавляющее большинство жителей автономии поддерживает проведение референдума. "Мы заинтересованы в том, чтобы курдский народ, как и любой другой народ на планете, реализовывал свои законные чаяния и устремления, разумеется, учитывая историю Ирака, в том числе новейшую, после того, что произошло в 2003 году, когда состоялась противозаконная агрессия, и ведомые США внешние силы по большому счету разрушили государство, которое теперь приходится не без труда восстанавливать", — подчеркнул российский министр.

Он напомнил, что Иракский Курдистан и центральные власти Ирака до сих пор решают многие конституционные вопросы, в том числе относящиеся к территориальным аспектам, к распределению средств бюджета, доходов от нефти.

"Мы постоянно и последовательно выступаем за то, чтобы Багдад и Эрбиль решали эти и другие вопросы на основе компромисса и взаимоприемлемых договоренностей через политический диалог", — отметил Лавров.