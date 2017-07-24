СМИ сообщили о ликвидации "заместителя" главаря ИГ*

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. "Заместитель" лидера террористической группировки "Исламское государство"* Ийяд аль-Обайди ликвидирован в результате авиаудара, сообщает агентство Mawazin со ссылкой на источники в разведке Ирака.

"Аль-Обайди был убит примерно 14 дней назад в окрестностях города Телль-Афар авиаударом по его укрытию", — сообщил агентству источник.

По данным агентства, аль-Обайди, которому около 50 лет, являлся военным министром террористов. СМИ ранее прочили аль-Обайди в преемники аль-Багдади.

В пятницу министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что аль-Багдади, по его мнению, может быть жив. Ранее иракский телеканал Al Sumaria сообщил, что источник в ИГ признал гибель аль-Багдади. Как передает телеканал, в заявлении группировки говорится, что аль-Багдади погиб и в ближайшее время будет объявлено имя его преемника. Никаких подробностей гибели главаря группировка не привела. До этого в Минобороны России заявили, что аль-Багдади мог быть уничтожен при ударе Воздушно-космических сил РФ 28 мая в южном предместье сирийской Ракки, информация проверяется.

* Террористическая организация, запрещенная в России.