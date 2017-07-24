Лавров: обвинения в адрес России со стороны США "высосаны из пальца"

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Антироссийская кампания в США выдохнется, считает глава МИД РФ Сергей Лавров, по его словам, до сих пор не предъявлено ни единого факта вмешательства РФ в выборы, а информация в СМИ "высосана из пальца".

"Важно, чтобы "вышел пар" из этой кампании. Я не думаю, что кто-то может искусственно на нее повлиять, но она выдохнется хотя бы потому, что, подчеркну еще раз, ни единого факта так и не было предъявлено. Всё, что мусолится на страницах газет, экранах телевизоров в США, это, как у нас говорят, простите за непарламентское выражение, "высосано из пальца", — заявил Лавров в интервью курдскому телеканалу "Рудав".

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских заявил в свою очередь, что США направили Москве запрос по проблеме кибервмешательства за неделю до выборов президента, и российская сторона дала ответ на следующий день, вопрос был закрыт в январе 2017 года еще до инаугурации Дональда Трампа.