Кушнер дает показания конгрессу по делу о "российских связях"

ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Зять и советник президента США Джаред Кушнер дает показания в сенате по делу о предполагаемых "российских связях" предвыборного штаба Дональда Трампа, сообщила газета The Washington Post.

Запланированные ранее показания Кушнер дает в закрытом режиме.

Сенаторы ранее выразили намерение расспросить Кушнера, предлагал ли он, как писали СМИ, какой-либо "секретный канал связи с Россией" для решения проблемных вопросов между двумя странами. Кушнер в письменных показаниях конгрессу, обнародованных в понедельник, опроверг это. Также Кушнер заявил, что в ходе встречи с главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым в декабре 2016 года он не обсуждал возможную отмену санкций США против России.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. При этом никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.